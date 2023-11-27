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Общество

В Кузнецке медколледж вернется на базу в Западном микрорайоне

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В Кузнецке медицинскому колледжу вернут базу в Западном микрорайоне. Ситуацию с учебным заведением обсудили на планерке в местной администрации в понедельник, 27 ноября.

Глава города Сергей Златогорский подчеркнул, что решение было принято сообща, когда приезжал министр здравоохранения Вячеслав Космачев, который встретился с коллективом, студентами и их родителями.

«Метания ни к чему хорошему не привели, в свое время ее [базу] надо было поддерживать, эксплуатировать, а не оптимизировать. В результате от чего ушли, к тому и пришли. Теперь предстоит приводить в порядок. Этот объект станет основной базой медицинского колледжа», - отметил Златогорский.

Будет решаться и судьба старого здания медицинского колледжа, которое пришло в аварийное состояние.

«Подарок городу серьезный, не в самом лучшем состоянии. По мотивам накопившейся практики, когда памятники культуры уходят в частные руки, такая перспектива меня не сильно радует. Пока положительного опыта в этой связи нет. Надо хорошенько присмотреться к этому объекту, как мы могли бы его использовать в интересах города. В таком ключе сначала будем думать. Если ничего не надумаем и будет крайне тяжело и суперзатратно, то тогда пойдем по плану «Б», - заключил глава города.

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