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Учеба

Результаты ОГЭ предложили учитывать при поступлении в колледжи

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что результаты основного государственного экзамена (ОГЭ), который сдают школьники после девятого класса, необходимо учитывать при поступлении в колледжи и техникумы.

«Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат - это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», - заявил он в интервью РБК.

По словам Музаева, у многих возникает справедливый вопрос: зачем девятиклассники сдают экзамены? Поэтому в обществе нужно сформировать понимание, для чего они проводятся.

Кроме того, указал глава Рособорнадзора, есть случаи, когда школьникам дают «красивые» аттестаты, чтобы они не шли в десятый класс, а поступали в техникумы. При этом они при поступлении конкурируют с более сильными абитуриентами, у которых в аттестате выставлены объективные оценки. По мнению Музаева, это неравноправие, которое будет раздражать людей.

4 июля на заседании комитета Госдумы по просвещению рассматривался вопрос об отмене ОГЭ. Ряд депутатов не видит смысла в этой «генеральной репетиции» ЕГЭ. Анзор Музаев выступил против этой идеи.

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