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Учеба

В Пензенской области около 10 отраслей нуждаются в специалистах

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В Пензенской области не хватает специалистов в промышленной сфере (машиностроении, приборостроении), атомной отрасли, сельском хозяйстве.

Также работники требуются в сфере наземного транспорта, сервиса и туризма, педагогики и образования, медицины.

Об этом в четверг, 18 июля, в прямом эфире, организованном ЦУР, рассказал заместитель министра образования Пензенской области Алексей Фомин. Он отвечал на вопросы, касающиеся приемной кампании в колледжи.

По словам чиновника, контрольные цифры приема в колледжи (На бюджетные места. - Прим. ред.) формируются в зависимости от региональных потребностей.

Министерство промышленности, министерство сельского хозяйства, министерство труда формируют запрос регионального рынка труда и отсюда формируются контрольные цифры приема. При этом каждый год они меняются.

Так, в этом году в средних специальных учебных заведениях, отвечающих за подготовку специалистов для сельского хозяйства, число бюджетных мест возросло на 100 и на 300 - для промышленности. Все они будут заполнены.

«Потребность на рынке труда настолько высока, что ребята начинают свою трудовую деятельность еще будучи студентами», - заявил Фомин.

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