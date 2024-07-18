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Учеба

Когда при поступлении в вуз не надо сдавать ЕГЭ - ответ минобра

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В четверг, 18 июля, первый заместитель министра образования Пензенской области Алексей Фомин рассказал, существует ли преемственность при поступлении в высшее учебное заведение после окончания колледжа.

Он отметил, что если студент видит свою траекторию развития в системе образования и хочет продолжать обучение, то преемственность, конечно же, присутствует.

По словам Алексея Фомина, есть два пути развития:

- если человек намерен учиться по тому же направлению подготовки, что и в колледже, то при поступлении в вуз он сдает только вступительные испытания на базе этого заведения, причем вопросы на таких испытаниях строятся на основе уже изученных профильных дисциплин, а не общеобразовательных;

- если студент решил поменять направление подготовки, то сдача ЕГЭ неизбежна; есть целый год, чтобы подать заявление в министерство образования, затем пройти процедуру ЕГЭ и по ее результатам поступить на новое для себя направление.

«Специалист, выпустившийся из колледжа, - это уже самодостаточная фигура, которая востребована на региональном рынке труда, он беспрепятственно находит себе рабочее место с достаточно высокой заработной платой», - подчеркнул чиновник в прямом эфире, организованном ЦУР во «ВКонтакте».

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