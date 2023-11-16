В Кузнецке студенты опасаются закрытия медколледжа

16.11.2023 | 10:43

Студенты кузнецкого медколледжа, здание которого признали аварийным и закрыли, опубликовали коллективное обращение, в котором возмутились бездействием властей. Будущие специалисты подчеркнули: учебному заведению необходима своя площадка.

Обращение появилось в городской группе соцсети «ВКонтакте».

«Нашему колледжу более 90 лет. Он имеет богатую историю. Менялись времена, менялось название, но оставалось главное - подготовка высококвалифицированных специалистов: медицинских сестер и фельдшеров. С этой трудной и благородной задачей наши преподаватели всегда справляются с честью и достоинством. В этом колледже учились многие наши родители, а теперь мы», - написали студенты.

Они напомнили, что в Пензенской области нехватка специалистов со средним медицинским образованием, поэтому их обучение и подготовка важны для региона.

«На сегодняшний момент здание признано аварийным, и учебный процесс перенесен в одну из школ города, в один из корпусов многопрофильного колледжа и на лечебные базы. Сказать, что это неудобно - ничего не сказать. Раньше у нашего колледжа было 2 корпуса. В них были оборудованные кабинеты. (Здание второго корпуса у нас забрали для каких-то благих целей, но в настоящее время оно просто разрушается!) Сейчас мы находимся в вышеперечисленных зданиях временно, перевезти туда все необходимое не представляется возможным. Мы готовы были бы потерпеть эти неудобства, если бы знали ради чего. Но, к сожалению, никаких перспектив мы не видим. Власти бездействуют!» - рассказали студенты.

По их словам, они слышали о позиции регионального минздрава, который отвечает за образовательное учреждение. Речь идет о том, что проще колледж закрыть и никакого решения предложить нельзя.

«Недавно в сети появилась информация, что здание передают на баланс города. Все идет к тому, что наш колледж будет закрыт», - выразили опасения студенты.

Администрацию Кузнецка действительно просят принять в собственность здание колледжа. Там уже начали рассматривать перспективу передать его бизнесу. Глава города Сергей Златогорский считает важным сохранение учебного заведения. Однако заниматься в старом здании ребята в любом случае не будут.

Жители Кузнецка часто спрашивают губернатора в соцсетях о судьбе колледжа и просят как можно скорее принять меры.

«На основании заключения специализированной организации здание Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа признано аварийным, поэтому проведение учебных занятий в этом здании не представляется возможным. Отметим, что меры в отношении передислокации учебного процесса временные. Вопрос по новому зданию для Кузнецкого филиала продолжает оставаться на контроле», - отвечает им представитель регионального минздрава.