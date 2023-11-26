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Общество

На следующей неделе пензенцев ожидают температурные качели

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На следующей неделе в Пензенской области ожидаются снегопады, а также плюсовая и минусовая дневная температура.

Такой прогноз сделали синоптики Gismeteo.

В ночь на понедельник, 27 ноября, специалисты обещают -2. Утром около +1 градуса, днем +2…+3. Вероятен снег с дождем. Пасмурно, порывы ветра местами до 11 м/с.

Во вторник днем -2…0. Синоптики предупреждают, что вероятен небольшой снег. В среду может проясниться. Днем термометры покажут -3.

В четверг и пятницу ожидается новая волна ненастья: снегопады, ветер 8-11 м/с, гололедица. Дневная температура воздуха составит 0…-4 градуса.

В выходные пасмурно, возможен снег. В субботу днем мороз около 2 градусов. В воскресенье термометры покажут -1…+2.

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