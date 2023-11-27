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Общество

Подсчитано, как долго пензенцы будут копить миллион с зарплаты

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В России среднестатистическому работнику требуется чуть более 10 лет, чтобы накопить миллион. У жителя Пензенской области это займет больше времени - 12,7 года.

К такому выводу пришли эксперты ria.ru. Они составили рейтинг регионов РФ по способности населения накопить миллион.

Специалисты взяли данные о местной медианной зарплате. Предполагалось, что работник откладывает 10% от вознаграждения за труд ежемесячно и размещает деньги на банковском вкладе, проценты по которому капитализируются, пояснили авторы рейтинга.

На верхних строчках списка - регионы, где миллион скопят быстрее всего. Пензенская область оказалась на 66-м месте из 85.

20,1% работников в регионе получают так мало, что не смогут набрать эту сумму даже за 15 лет стажа.

Если сравнивать область с соседними, то быстрее пензенцев миллион способны накопить саратовцы - за 12,6 года (65-е место в рейтинге). Ульяновская область находится на 67-й строке в списке (12,8 года), Тамбовская - на 73-й (12,8), Мордовия - на 75-й (13,1).

На первых строчках рейтинга оказались Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округи. Накопить миллион на банковском вкладе там можно меньше чем за 6 лет. Жители Москвы способны набрать эту сумму за 6,4 года. Только 2,5% населения столицы не удастся получить миллион рублей в качестве сбережений за 15 лет стажа.

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