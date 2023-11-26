В Пензе больше не будет остановочных павильонов с USB-портами и Wi-Fi

Многим пензенцам понравились остановочные павильоны с современными технологиями. Таких в областном центре три. Увеличивать их количество в ближайшее время не планируют.
О том, намерена ли администрация города улучшить условия ожидания транспорта, в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко спросил подписчик Алексей.
«Уважаемый глава города, когда остановки с USB появятся по всему городу? Кто инвестор? Прошел год, вы так и не ответили», - посетовал горожанин.
На обращение ответил представитель мэрии. Он напомнил, что сейчас в Пензе есть три подобных павильона: «Улица Сухумская», «Библиотека имени Лермонтова» (по направлению в центр), «Областная филармония» (из центра).
«В настоящее время планов по установке дополнительных похожих по характеристикам павильонов нет», - пояснили Алексею.
Известно, что имеющиеся конструкции установлены в октябре 2022-го за счет инвестора. Помимо USB-розеток для зарядки мобильных устройств, горожане могут воспользоваться Wi-Fi. Павильоны оборудованы камерами видеонаблюдения, они оформлены в едином стиле, имеют подсветку.
Мэрия рассматривала возможность заключить с инвестором концессионное соглашение, чтобы обновить и другие конструкции. Очевидно, от идеи отказались.
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