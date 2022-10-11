В Пензе появились остановочные павильоны с Wi-Fi и розетками

11.10.2022 | 14:26

В Пензе за счет инвестора установили три современных остановочных павильона. Там пассажиры могут не только укрыться от непогоды, но и, к примеру, подзарядить мобильный телефон.

Пока новинки появились на остановках «Улица Сухумская», «Библиотека имени Лермонтова» (по пути следования в центр города), «Областная филармония» (из центра).

«Конструкции оформлены в едином стиле, имеют подсветку в вечернее время, USB-розетки для подзарядки мобильных устройств, видеонаблюдение и возможность подключения к Wi-Fi», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В данный момент администрация рассматривает возможность заключить концессионное соглашение, которое позволило бы обновить все остановочные павильоны в областном центре.

Если примут положительное решение, инвестор установит конструкции за свой счет, не привлекая городскую казну, и в дальнейшем будет обслуживать их.