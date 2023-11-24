В Пензе за сутки 62 пешехода получили травмы из-за гололеда

24.11.2023 | 17:43

Как и предполагали медики, с изменением погодных условий в Пензе резко выросло число травмированных на улицах жителей.

Если в субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, за помощью обратились 9 и 28 человек соответственно, то в понедельник, 20-го, уже 68.

За последние сутки в травмпункт на Пионерской, 4, пришли 62 горожанина.

«Статистика обращений с уличными травмами показывает, что жители забыли о безопасном передвижении в зимнее время», - констатировали в горбольнице № 6.

Чаще всего при падении на льду люди получают ушибы и растяжения. Также нередки переломы лучевой кости, ребер, лодыжки и голеностопного сустава, шейки бедра.

Ранее медики объяснили, как правильно передвигаться по обледенелым дорогам.

«Если участок скользкой поверхности нельзя обойти, то при передвижении по нему нужно немного согнуть колени и наклониться вперед, как на лыжах, после чего двигаться как бы скользя, не прекращая контакт подошвы с поверхностью - это поможет предотвратить падение», - заверили в пресс-службе.

Руки следует максимально освободить, например вместо сумки носить рюкзак. При потере равновесия все тяжелое лучше бросить. При падении назад нужно прижать голову к груди и округлить спину, при падении на бок - подвернуть соответствующую руку под себя, чтобы удар пришелся на предплечье, при падении вперед - подогнуть одну из рук и совершить кувырок.

Вставать сразу не рекомендуется. Сначала надо оценить свое состояние. Если есть дискомфорт или боль, лучше попросить о помощи.