В Пензенской области открывается сезон травм из-за гололеда

22.11.2023 | 12:51

В Пензенской области начинается сезон гололеда и связанных с ним травм. О том, как обезопасить себя, рассказали в региональном минобре.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до минусовых отметок, а затем наступит такое же резкое потепление, столбики термометров поползут вверх», - предупредили в пресс-службе министерства, пояснив, что из-за таких скачков все и происходит.

Чаще всего при падении на льду люди получают ушибы и растяжения. Также нередки переломы лучевой кости, ребер, лодыжки и голеностопного сустава, шейки бедра.

«Во избежание получения травм врачи советуют в первую очередь носить «правильную» обувь. Она должна обязательно подходить по размеру, быть устойчивой, без высоких каблуков, с ребристой подошвой для защиты от скольжения.

Специалисты рекомендуют не пренебрегать противогололедными аксессуарами - ледоступами, каучуковыми или полиуретановыми наклейками для подошвы, которые могут спасти от скольжения», - перечислили в минздраве.

Также медики объяснили, как правильно передвигаться по обледенелым дорогам.

«Если участок скользкой поверхности нельзя обойти, то при передвижении по нему нужно немного согнуть колени и наклониться вперед, как на лыжах, после чего двигаться как бы скользя, не прекращая контакт подошвы с поверхностью - это поможет предотвратить падение», - заверили в пресс-службе.

Руки следует максимально освободить, например вместо сумки носить рюкзак. При потере равновесия все тяжелое лучше бросить. При падении назад нужно прижать голову к груди и округлить спину, при падении на бок - подвернуть соответствующую руку под себя, чтобы удар пришелся на предплечье, при падении вперед - подогнуть одну из рук и совершить кувырок.

Вставать сразу не рекомендуется. Сначала надо оценить свое состояние. Если есть дискомфорт или боль, лучше попросить о помощи.

«При получении травмы стоит обратиться к врачу-хирургу или терапевту в приемное отделение ближайшей медицинской организации. При необходимости вас направят к травматологу для получения специализированной помощи.

Если вы находитесь в Пензе, то амбулаторную помощь для пациентов травматологического профиля окажут в травмпункте на ул. Пионерской, 4, который работает круглосуточно. Если травмы серьезные, требующие стационарного лечения, то бригада скорой помощи доставит вас в приемное отделение клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, 7», - добавили в минздраве.

Детский травмпункт на улице Бекешской, 43, тоже открыт круглосуточно.