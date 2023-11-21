В МЧС перечислили признаки смертельно опасных мест на льду

На водоемах Пензенской области начал образовываться лед. В региональном ГУ МЧС России предупредили: выходить на него смертельно опасно.
Спасатели перечислили признаки тонкого льда:
- молочно-мутный цвет, ноздреватая и пористая структура - такой обрушивается без потрескивания;
- слой снега (маскирует полыньи, замедляет рост покрова);
- растущие камыши, тростник, другие водные растения (там толщина покрова всегда меньше).
Спасатели рассказали, что лед более хрупок в местах с быстрым течением, глубоких, открытых для ветра, над тинистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в зоне выхода подводных ключей, а также под мостами, в узких протоках, рядом с источниками сброса промышленных и сточных вод.
В Пензенской области ежегодно фиксируются несчастные случаи на льду. Провалиться рискуют люди, сокращающие путь по гладкой поверхности, рыбаки и дети.
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