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Общество

В МЧС перечислили признаки смертельно опасных мест на льду

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На водоемах Пензенской области начал образовываться лед. В региональном ГУ МЧС России предупредили: выходить на него смертельно опасно.

Спасатели перечислили признаки тонкого льда:

- молочно-мутный цвет, ноздреватая и пористая структура - такой обрушивается без потрескивания;

- слой снега (маскирует полыньи, замедляет рост покрова);

- растущие камыши, тростник, другие водные растения (там толщина покрова всегда меньше).

Спасатели рассказали, что лед более хрупок в местах с быстрым течением, глубоких, открытых для ветра, над тинистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в зоне выхода подводных ключей, а также под мостами, в узких протоках, рядом с источниками сброса промышленных и сточных вод.

В Пензенской области ежегодно фиксируются несчастные случаи на льду. Провалиться рискуют люди, сокращающие путь по гладкой поверхности, рыбаки и дети.

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Источник — фото ГУ МЧС РФ по области
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