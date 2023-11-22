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Общество

Территорию у Новозападного кладбища освободили от строительного мусора

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Пока на улицах Пензы продолжается борьба с выпавшим снегом, на территории у Новозападного кладбища началась битва за чистоту. Коммунальщики освободили местность от валежника и 60 кубометров строительного мусора, сообщили в городской администрации в среду, 22 ноября.

«Его оставили после себя недобросовестные граждане и компании, проводившие благоустройство мест захоронений. Это обломки плит, бордюрный камень, фрагменты надгробных сооружений», - рассказали в мэрии.

Территорию у Новозападного кладбища освободили от строительного мусора

Убирать все пришлось сотрудникам «Пензавтодора» и МБУ «Служба городских кладбищ». Работали 15 человек на 3 спецмашинах.

По словам специалистов, благоустраивать территорию продолжат весной.

Территорию у Новозападного кладбища освободили от строительного мусора

«К зимнему содержанию городских кладбищ техника готова. Песко-соляная смесь закуплена», - подчеркнули в администрации.

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Источник — фото администрации Пензы
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