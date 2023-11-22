Отец позволил сыну управлять мотоциклом и ответил за это в суде

22.11.2023 | 15:32

Жителю Пензенской области показалось несправедливым привлечение к ответственности за то, что он позволил 17-летнему сыну кататься на мотоцикле.

Права управлять транспортным средством юноша не имел.

Согласно материалам дела, этим летом подросток ездил на мотоцикле KAYO по улицам города. В какой-то момент его заметили инспекторы ДПС и потребовали остановиться. Юноша проигнорировал правоохранителей. Началась погоня.

Пытаясь уйти от преследования, мотоциклист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем.

Позже сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мотоцикл принадлежит отцу молодого человека, позволившему сесть за руль без прав. Мужчину оштрафовали на 30 000 рублей.

Гражданин не согласился с постановлением и подал жалобу в районный суд, а потом - апелляцию в областной.

«Он указал, что при составлении в отношении него административного материала он неоднократно говорил, что не разрешал своему сыну выезжать на мотоцикле на дорогу общего пользования, что и подтверждал его сын. Ему было разрешено передвигаться на мотоцикле только по полям и лесам, которые находятся в непосредственной близости от их места жительства», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Однако эти доводы суд не убедили. Закон не может освободить мужчину от ответственности, ведь он точно знал: сын будет управлять мотоциклом, не имея водительских прав. И тем не менее разрешил.

«Также суд признал несостоятельными доводы гражданина о том, что кроссовый мотоцикл KAYO Basic 125 не относится к транспортным средствам, поскольку эксплуатация его по дорогам общего пользования запрещена, он предназначен исключительно для участия в спортивных соревнованиях, не подлежит постановке на регистрационный учет в органах ГИБДД, паспорт транспортного средства на него не предусмотрен», - добавила Наталья Яшина.

В материалах дела указано, что юноша управлял мотоциклом с двигателем объемом 125 куб. см, максимальной конструктивной скоростью 60 км/ч. Такое транспортное средство относится к разряду требующих прав на управление.

Таким образом, привлечение мужчины к административной ответственности суд счел законным.

Похожее ДТП с юным мотоциклистом случилось этим летом в Каменке. 31 июля напротив дома № 80 на улице Производственной столкнулись мотоцикл Kayo, которым управлял 17-летний водитель, и автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находилась 66-летняя женщина. В результате столкновения мотоциклист был госпитализирован с травмами.