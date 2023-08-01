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Происшествия

Встреча с пожилой автомобилисткой закончилась для подростка больницей

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В понедельник, 31 июля, в Каменке юный питбайкер попал в больницу после встречи с пенсионеркой, управлявшей дорогой иномаркой.

Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 15:04 напротив дома № 80 на улице Производственной столкнулись мотоцикл Kayo, которым управлял 17-летний водитель, и автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находилась 66-летняя женщина.

В результате столкновения мотоциклист был госпитализирован с травмами.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

Это не первый случай, когда несовершеннолетние байкеры попадают на больничную койку. Так, 15 июля в Иссинском районе 16-летний водитель мотоцикла Racer-150 столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, которым управляла 20-летняя девушка. Подростка госпитализировали с травмами.

Похожее ДТП случилось в мае в селе Евлашево Кузнецкого района. 15-летний подросток сел за руль мотоцикла Yangsing и не смог уйти от контакта с Daewoo Matiz под управлением 57-летней женщины. Пострадавшего мальчика также положили в больницу.

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