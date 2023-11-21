Эксперты назвали преимущества покупки жилья на первичном рынке

21.11.2023 | 15:31

Эксперты в сфере недвижимости выделяют тренд, который проявился в 2023 году, - повышение спроса на вторичное жилье во всей России. Отдельные специалисты говорят о росте до 36% относительно прежних показателей.

Тем не менее покупка жилья на первичном рынке была и остается актуальной. Есть несколько преимуществ такого приобретения.

Первое - это справедливая цена и выгодные акции.

«Вторичка» действительно дешевле новостройки, выбирая ее, можно сэкономить, однако такая покупка не всегда хороша.

«Цены на недвижимость растут - как на первичную, так и на вторичную. Однако при этом стоимость квадратного метра жилья во «вторичке» растет гораздо медленней. Немного цифр. Согласно данным Пензастата, за девять месяцев 2023 года стоимость «вторички» выросла меньше чем на полторы тысячи рублей за квадратный метр (примерно на 3%), тогда как за год стоимость квартиры в «Арбековской заставе» повышается на 10-15% как минимум. Получается, что, если рассматривать квартиру как финансовый актив, новостройка гораздо выгоднее», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

К тому же молодая семья не сможет воспользоваться льготной ипотекой, если выберет недвижимости на вторичном рынке. И вместо привлекательных 6% годовых покупатель получит ставку, размер которой гораздо больше 12%. А это значит, что придется увеличивать срок платежа или вырастет сумма первоначального взноса. Также, покупая квартиру в новостройке, можно воспользоваться выгодной ставкой по ипотеке в рамках программ с господдержкой.

В рамках акции «Новогоднее комбо» * группа компаний «Территория жизни» предлагает ставку от 5,1% годовых на готовые квартиры с отделкой и техникой - одно из выгодных предложений на рынке Пензы. Дома сданы и можно быстро переехать.

Второе преимущество - современные стандарты строительства жилья. Прежде всего речь идет о готовой инфраструктуре.

Часто бывает, что у жилья на вторичном рынке благоустройство придомовой территории - не на высшем уровне, а детская площадка маленькая и старая. К тому же коммуникации не совсем новые, слабые теплоносители.

В новостройках иная картина.

«Территория жизни» предлагает приобрести квартиру в жилом комплексе комфорт-класса «Арбековская застава». Дома, построенные по современным стандартам с использованием произведенных на собственном smart-заводе Betonium материалов, обеспечивают надежность строительства, высокую энергоэффективность и комфорт для семьи.

Качество работ подтверждено на федеральном уровне. Согласно рейтингу ЕРЗ РФ, «Территория жизни» занимает 20-ю позицию в рейтинге российских девелоперов по потребительским качествам жилья.

Еще одно преимущество жилого комплекса «Арбековская застава» - концепция «Город в городе». Рядом есть расположена современная школа № 78, детские сады, православный клуб раннего развития «Колокольчик».

Первые этажи домов жилого комплекса отведены под коммерческие помещения, в которых располагаются магазины, центры образования, салоны красоты. Рядом - торговые центры для более крупных закупок. Недалеко от «Арбековской заставы» - дворцы спорта «Буртасы» и «Хрустальный». Также у района отличная транспортная доступность: поблизости есть конечная остановка, с которой отправляется 15 маршрутов общественного транспорта.

Центр жилого комплекса - пешеходная аллея, где постоянно проходят интересные мероприятия. Сейчас event-команда «Территории жизни» работает над праздничной новогодней программой для всей семьи.

Внутреннее оформление и места общего пользования обрадуют жителей: подъезды большие, просторные, с современным и стильным дизайном. В холле есть удобное место для ожидания, колясочная и лапомойка.

Третье преимущество - готовая отделка квартир в новостройках.

Наличие ремонта важно. Купив готовую квартиру, можно заселиться и радоваться сделке. Но в случае приобретения жилья на вторичном рынке так бывает редко. Чаще всего новые хозяева решают переделать все: переклеить обои, поставить новую современную технику, сделать натяжные потолки и заменить люстры точечными светильниками.

Застройщик предлагает практичный вариант. Квартиры в 11-м строении 7-го микрорайона «Арбековской заставы» сдаются с готовой отделкой Smart Pro. Уже поклеены обои на флизелиновой основе, установлены межкомнатные двери и натяжные потолки с точечным освещением, уложен ламинат, выложен плиткой и укомплектован сантехникой санузел, на кухне установлен модуль, а в ванной - стиральная машина.

При этом у покупателя есть свобода выбора: обои можно перекрашивать до восьми раз, светлый ламинат будет удачно сочетаться с любым дизайном, а качественная сантехника от мировых брендов позволит не задумываться о ее замене. Вид отделки предлагается оценить уже сейчас, воспользовавшись рум-туром.

В итоге получается, что сделка по покупке квартиры в новостройке выгоднее сразу по нескольким причинам. Это более ценный актив, который можно приобрести по ипотечной программе: современный новый дом с благоустроенной территорией, готовая отделка позволяет заселиться сразу, при этом можно изменить жилье в зависимости от своих желаний.

Заявку на покупку квартиры в новостройке примут здесь или по номеру 203-000. Менеджеры ГК «Территория жизни» готовы проконсультировать по вопросам приобретения жилья.

Планировки квартир представлены на сайте территорияжизни.рф. Также на вопросы ответят менеджеры в офисах продаж, которые работают без выходных и перерывов. Адреса: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), улица Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Новогоднее комбо на готовые квартиры».

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