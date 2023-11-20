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Общество

Пензенцам назвали номера служб, ответственных за уборку снега в городе

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Снегопад, накрывший Пензу, спровоцировал множество ДТП, пробки на дорогах. Горожане столкнулись с трудностями в транспортном обслуживании, дворы, тротуары и дороги замело.

Снежная погода, по прогнозам синоптиков, продержится всю неделю. В связи с этим специалисты ЦУРа напомнили пензенцам номера телефонов организаций, ответственных за уборку снега.

Обращения с просьбой расчистить дороги могут принять в единой круглосуточной дежурной диспетчерской службе областного центра (05, 63-10-05), управлении ЖКХ города (42-83-43, 42-04-10), МБУ «Пензавтодор» (57-49-95).

За расчистку дворов отвечают управляющие организации, их номера указываются на квитанциях.

Также пожаловаться на сугробы на улицах можно в администрации районов Пензы:

- Ленинского – 54-38-49 (круглосуточно), 54-39-18, 54-39-94;

- Октябрьского – 49-60-14 (круглосуточно), 92-90-50, 92-90-08;

- Первомайского – 34-34-66 (круглосуточно), 34-39-51;

- Железнодорожного – 56-20-42 (круглосуточно), 55-11-00, 56-20-16.

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