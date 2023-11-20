Снегопад спровоцировал множество мелких аварий в Пензе

20.11.2023 | 13:10

В понедельник, 20 ноября, сложные погодные условия повлияли на дорожную обстановку в Пензе. На разных улицах города произошли аварии.

Так, утром два автомобиля столкнулись на улице Плеханова, напротив здания строящегося цирка. Из-за ДТП оказались перекрыты две полосы движения, образовался серьезный затор.

Ближе к обеду два водителя не справились с управлением у светофора на улице Бурмистрова. На Терновского троллейбус № 105 врезался в автобус № 66.

Кроме того, аварии фиксировались на пересечении улиц Пушкина и Кулакова, на проспекте Победы (в районе «Океана»). Для некоторых оказался непреодолимым подъем по улице Красной (на видео).

Водители отмечают, что на улицах города чаще обычного встречаются сотрудники ДПС, они ориентированы на оказание помощи автомобилистам и регулировку движения. Это потребовалось, к примеру, на пересечении улиц Володраского и Кураева, где недавно установили светофор.

Одной из причин большого количества мелких ДТП стал снегопад, которым занесло дороги. Глава Пензы Александр Басенко отчитался, что работы по расчистке путей начались ранним утром.

«Сегодня с 4 часов утра силами МБУ «Пензавтодор» проводили обработку улиц противогололедными материалами. Затем приступили к уборке прилотковых зон, проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов, лестничных сходов, территорий остановочных павильонов. Многие участки очищали вручную», - написал он на своих страницах в соцсетях.

По словам главы, днем на линиях работают 27 комбинированных дорожных машин, 18 тракторов, задействованы 98 сотрудников учреждения. Позже в связи с продолжением снегопада количество техники и рабочей силы было увеличено.

20 ноября в Пензенской области прогнозировался желтый уровень погодной опасности: сильный снег, гололед, налипание мокрого снега, а также порывы северо-восточного ветра до 15-18 м/с.

Источник фото № 6 и 7 - VK-страница Александра Басенко, фото № 5 и видео «Дорожная обстановка Пензы.