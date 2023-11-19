В Пензе накажут родителей, портящих тротуар у гимназии «САН»

19.11.2023 | 15:35

Пензенца Михаила возмутило поведение родителей, которые желают с комфортом доставить своего ребенка к гимназии «САН» на улице Рахманинова. По словам мужчины, они создают угрозу пешеходам.

Михаил рассказал, что его ребенок также учится в этой гимназии. Попасть в нее с чистой обувью теперь невозможно.

«Неплохая школа, все устраивает, кроме беспорядка на территории сквера со стороны улицы Рахманинова. Основная проблема - это езда по пешеходным дорожкам и газонам родителей, пытающихся довезти своих детей до самой калитки. Я понимаю желание каждого родителя создать максимально комфортные условия для своего ребенка, но из-за этого все прилегающие к школе дорожки находятся в таком ужасном состоянии, что ходить по ним возможно только в резиновых сапогах», - пожаловался мужчина в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

Михаил добавил: помимо того, что колеса автомобилей пачкают пешеходную зону, есть риск, что неосторожный водитель собьет кого-нибудь.

«Необходимо так же, как и в районе 13-й гимназии, навести порядок и запретить въезд автомобилей. А чтобы было место для парковки тем, кто приезжает издалека (если есть такие), решить вопрос с владельцем торгового центра «Моя родня» об открытии стоянки с 7:00», - предложил горожанин.

Представитель управления ЖКХ города написал в ответе, что в ноябре и декабре Госавтоинспекция проведет рейды, чтобы выявить нарушителей, разъезжающих по пешеходной зоне.

Михаил посоветовал проводить такие проверки в промежутке между 7:30 и 8:00.

Ранее сообщалось, что в районе гимназии № 13 и школы № 57 установили знаки, запрещающие остановку. В положительном результате засомневались депутаты на заседании Пензенской городской думы.

Так, по мнению Андрея Жданникова, родителям школьников это доставило массу неудобств, так как в радиусе 500 метров от учебных заведений (депутат проверял лично) остановиться, чтобы высадить ребенка, нельзя.

«Прежде чем запрещать, предоставьте места», - заявил он начальнику управления ЖКХ города Ильдару Усманову.

В итоге было решено рассмотреть вопрос размещения парковки на территории за гимназией № 13, где есть широкий тротуар.