Сетевое издание|18+|Вторник|14 ноя 2023|20:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Депутаты поспорили из-за новых знаков у школ на Тернопольской

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 14 ноября, на заседании в Пензенской городской думе обсудили проблемы водителей и пешеходов на улице Тернопольской, в районе гимназии № 13 и школы № 57.

Тему поднял Андрей Жданников. Он поинтересовался у начальника управления ЖКХ Ильдара Усманова, зачем там установили знаки, запрещающие остановку транспортных средств.

Тот пояснил, что меры приняты для обеспечения безопасности пешеходов и беспрепятственной уборки улицы.

По мнению Жданникова, родителям школьников это доставило массу неудобств, так как в радиусе 500 метров от учебных заведений (депутат проверял лично) остановиться, чтобы высадить ребенка, нельзя.

«Прежде чем запрещать, предоставьте места», - заявил он Ильдару Усманову.

В диалог вмешался другой депутат - Юрий Зиновьев. Он поддержал руководителя управления, заявив, что на участке очень часто сбивают детей. Зачастую родители встают прямо перед переходом, остальным за машинами ничего не видно.

«Им надо прям к парадной подъехать! Не бояре, пройдутся пешком», - возмутился Зиновьев.

Не остался в стороне и депутат Алексей Савичев: «У меня оба ребенка учатся в этой школе. Все больше понимаю, что это от воспитания зависит. В три ряда они ставят и уходят. Уважение должно быть друг к другу».

Председатель гордумы Владимир Мутовкин подтвердил: родители зачастую сами создают условия, чтобы детей сбивали, поэтому знаки нужны. Но и с местами для остановки делать что-то нужно.

Он предложил рассмотреть территорию за гимназией, где есть широкий тротуар. Ильдар Усманов пообещал изучить ситуацию.

Ранее о транспортном коллапсе в районе гимназии № 13 заявлял депутат Жиганша Туктаров. По его словам, из-за родителей учеников жители близлежащих домов не могут выехать со дворов, особенно по утрам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте