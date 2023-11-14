Депутаты поспорили из-за новых знаков у школ на Тернопольской

14.11.2023 | 19:48

Во вторник, 14 ноября, на заседании в Пензенской городской думе обсудили проблемы водителей и пешеходов на улице Тернопольской, в районе гимназии № 13 и школы № 57.

Тему поднял Андрей Жданников. Он поинтересовался у начальника управления ЖКХ Ильдара Усманова, зачем там установили знаки, запрещающие остановку транспортных средств.

Тот пояснил, что меры приняты для обеспечения безопасности пешеходов и беспрепятственной уборки улицы.

По мнению Жданникова, родителям школьников это доставило массу неудобств, так как в радиусе 500 метров от учебных заведений (депутат проверял лично) остановиться, чтобы высадить ребенка, нельзя.

«Прежде чем запрещать, предоставьте места», - заявил он Ильдару Усманову.

В диалог вмешался другой депутат - Юрий Зиновьев. Он поддержал руководителя управления, заявив, что на участке очень часто сбивают детей. Зачастую родители встают прямо перед переходом, остальным за машинами ничего не видно.

«Им надо прям к парадной подъехать! Не бояре, пройдутся пешком», - возмутился Зиновьев.

Не остался в стороне и депутат Алексей Савичев: «У меня оба ребенка учатся в этой школе. Все больше понимаю, что это от воспитания зависит. В три ряда они ставят и уходят. Уважение должно быть друг к другу».

Председатель гордумы Владимир Мутовкин подтвердил: родители зачастую сами создают условия, чтобы детей сбивали, поэтому знаки нужны. Но и с местами для остановки делать что-то нужно.

Он предложил рассмотреть территорию за гимназией, где есть широкий тротуар. Ильдар Усманов пообещал изучить ситуацию.

Ранее о транспортном коллапсе в районе гимназии № 13 заявлял депутат Жиганша Туктаров. По его словам, из-за родителей учеников жители близлежащих домов не могут выехать со дворов, особенно по утрам.