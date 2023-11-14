Депутаты поспорили из-за новых знаков у школ на Тернопольской

Во вторник, 14 ноября, на заседании в Пензенской городской думе обсудили проблемы водителей и пешеходов на улице Тернопольской, в районе гимназии № 13 и школы № 57.
Тему поднял Андрей Жданников. Он поинтересовался у начальника управления ЖКХ Ильдара Усманова, зачем там установили знаки, запрещающие остановку транспортных средств.
Тот пояснил, что меры приняты для обеспечения безопасности пешеходов и беспрепятственной уборки улицы.
По мнению Жданникова, родителям школьников это доставило массу неудобств, так как в радиусе 500 метров от учебных заведений (депутат проверял лично) остановиться, чтобы высадить ребенка, нельзя.
«Прежде чем запрещать, предоставьте места», - заявил он Ильдару Усманову.
В диалог вмешался другой депутат - Юрий Зиновьев. Он поддержал руководителя управления, заявив, что на участке очень часто сбивают детей. Зачастую родители встают прямо перед переходом, остальным за машинами ничего не видно.
«Им надо прям к парадной подъехать! Не бояре, пройдутся пешком», - возмутился Зиновьев.
Не остался в стороне и депутат Алексей Савичев: «У меня оба ребенка учатся в этой школе. Все больше понимаю, что это от воспитания зависит. В три ряда они ставят и уходят. Уважение должно быть друг к другу».
Председатель гордумы Владимир Мутовкин подтвердил: родители зачастую сами создают условия, чтобы детей сбивали, поэтому знаки нужны. Но и с местами для остановки делать что-то нужно.
Он предложил рассмотреть территорию за гимназией, где есть широкий тротуар. Ильдар Усманов пообещал изучить ситуацию.
Ранее о транспортном коллапсе в районе гимназии № 13 заявлял депутат Жиганша Туктаров. По его словам, из-за родителей учеников жители близлежащих домов не могут выехать со дворов, особенно по утрам.
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