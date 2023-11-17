За 2 недели до сдачи школа № 220 в Заречном готова на 70-80%

17.11.2023 | 16:29

Сроки капитального ремонта школы № 220 в Заречном могут быть сорваны. Объект должны сдать к 30 ноября, но степень его готовности составляет 70-80%.

Ситуацию изучил прокурор ЗАТО, выезжавший на место 15 ноября.

«Установлено, что подрядная организация не соблюдает график проведения капитального ремонта по отдельным видам работ. Это может привести к недостижению целевых показателей реализации федеральной и региональной программы «Модернизация школьных систем образования в 2022 - 2026 гг.» и нарушению прав обучающихся на образование», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В связи с этим прокурор города объявил предостережение начальнику местного управления капитального строительства, которое является заказчиком работ.

Капитальный ремонт школы № 220 идет с весны. Чтобы завершить его в срок, на объекте пришлось менять подрядчика. Отставание от графика было выявлено в июле. Причиной называли погодные условия.

Эта ситуация возмутила губернатора. По его мнению, неспособность вовремя освоить средства на капремонт, выделенные несмотря на проведение спецоперации, должна расцениваться как профнепригодность.

«Если срываете исполнение программы капитального ремонта школ, пишете заявление об уходе. Это касается и главы администрации города Заречного Климанова, если не сдаст свой объект в срок», - пригрозил глава региона.

Капремонт школы № 220 взяла на контроль прокуратура. 2 октября комиссия уже выезжала на объект. Тогда министр образования Алексей Комаров поручил подрядчику увеличить число рабочих и ускорить темпы, чтобы учреждение было сдано в срок. Повторный визит он нанес 20 октября.