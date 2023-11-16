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Общество

До конца года в Пензенскую область поступят 49 школьных автобусов

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До конца 2023 года в школы Пензенской области поступят 49 автобусов для подвоза детей. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в пресс-службе минобра.

В 2022-м в регион было поставлено 50 машин, в 2023-м их передали в муниципальную собственность, и теперь они используются по назначению.

«Так, в Никольском районе 11 автобусов доставляют 270 школьников до места обучения. Каждую поездку до школы и обратно детей сопровождает учитель», - отметили в ведомстве.

Начальник местного управления образования Наталья Кутькова пояснила, что, к примеру, в школу № 4 в Никольске возят около 30 детей из сел Карамалы и Зеленодольского.

«В Зеленодольском школы не было вообще, а в Карамалы она ликвидирована в прошлом году. Все маршруты движения школьных автобусов проверены в августе и имеют асфальтовое покрытие в удовлетворительном состоянии», - уточнила она.

21 ноября прошлого года на Юбилейной площади в Пензе состоялось торжественное вручение водителям и представителям школ ключей от 45 новых автобусов. На них потратили 151,9 млн рублей из федерального бюджета. Только 2 машины остались в областном центре, остальные решили отправить в районы на замену тем, что были выпущены в 2012 году.

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Источник — фото областного минобра
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