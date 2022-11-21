Из 45 новых школьных автобусов два останутся в Пензе

21.11.2022 | 12:49

В понедельник, 21 ноября, на Юбилейной площади в Пензе состоялось торжественное вручение водителям и представителям школ ключей от 45 новых автобусов. На них потратили 151,9 млн рублей (средства федерального бюджета).

Автобусы в основном направят на замену тех, что были выпущены в 2012 году.

В министерстве образования рассказали, что все новые машины оснащены дополнительной ступенькой у передней двери. Также они оборудованы устройствами, которые препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость до 60 км/ч, электроподогревом зеркал, цифровым тахографом, навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом, проблесковыми маячками оранжевого цвета. У всех кресел есть ремни безопасности, а аптечки соответствуют СанПиН и утверждены Роспотребнадзором и Минздравом РФ.

Партия новых автобусов отправится в Башмаковский, Белинский, Бековский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Мокшанский, Пачелмский, Пензенский, Неверкинский, Никольский, Сердобский, Сосновоборский, Тамалинский, Шемышейский районы, сердобскую и неверкинскую школы-интернаты, Кузнецк и областной центр.

В Пензе ПАЗы будут использоваться для перевозки детей, учащихся в школах № 30 и 66, уточнили в управлении образования.

Всего в области 327 автобусов возят более 7 500 школьников до места учебы.