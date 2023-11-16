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Общество

Альфа-Банк расширяет свое присутствие в Пензенской области

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В Сердобске состоялось торжественное открытие Альфа-Банка. Новый офис появился на улице Ленина, 87, в самом крупном ТЦ города «Семья».

Современные офисы Альфа-Банка полностью меняют представление о том, как должно выглядеть финансовое учреждение. В них нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе.

Теперь жители Сердобска смогут по достоинству оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. В отделении оформят бесплатную Альфа-Карту с суперкешбэком - популярную кредитную карту с бесплатным обслуживанием. Жителям доступны выгодные проценты по кредитам, привлекательные ставки по вкладам и накопительным счетам.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали заместитель главы администрации Сердобска по вопросам экономики Александр Вязовский и депутат Законодательного собрания Пензенской области, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна», директор МБУ ДО ДХШ г. Сердобска Алексей Марьин.

«Мы уверены, что жителям Сердобска понравится новый формат отделения, а также высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Традиционно для наших клиентов доступны самые популярные продукты, а для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и кредитные предложения», - рассказала директор розничного бизнеса Альфа-Банка в Пензенской области Юлия Зотова.

Офис Альфа-Банка расположен по адресу: Сердобск, улица Ленина, 87. Время работы: понедельник-пятница - с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье - выходные дни.

Подробности - на сайте alfabank.ru.

Реклама. Заказчик – АО «Альфа-Банк».

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