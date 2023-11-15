В Городище большую семью наблюдают из-за подозрения на корь

15.11.2023 | 09:39

У жителя районного центра Городище заподозрена корь. Его семья из семи человек находится под наблюдением медиков. Об этом сообщили в администрации Городищенского района.

Во вторник, 14 ноября, замглавы администрации Марина Лященко встретилась с главврачом районной больницы Львом Умновым и представителем цыганской диаспоры Майором Горбатовым.

Речь шла о совместном информировании жителей района о профилактике кори, наблюдении за состоянием здоровья граждан и своевременной вакцинации для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

В этот же день замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева сообщила, что в регионе продолжают регистрироваться случаи с подозрением на корь.

По ее словам, все ранее заболевшие уже выздоровели, а контактировавшие с ними граждане находятся под наблюдением.

«Для них инкубационный период с момента выявления очага продлится до конца недели. Однако, если на протяжении следующих двух недель будут выявляться подозрения на заболевание корью, то инкубационный период будет продолжаться», - уточнила замминистра.