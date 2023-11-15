Сетевое издание|18+|Среда|15 ноя 2023|10:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Городище большую семью наблюдают из-за подозрения на корь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


У жителя районного центра Городище заподозрена корь. Его семья из семи человек находится под наблюдением медиков. Об этом сообщили в администрации Городищенского района.

Во вторник, 14 ноября, замглавы администрации Марина Лященко встретилась с главврачом районной больницы Львом Умновым и представителем цыганской диаспоры Майором Горбатовым.

Речь шла о совместном информировании жителей района о профилактике кори, наблюдении за состоянием здоровья граждан и своевременной вакцинации для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

В этот же день замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева сообщила, что в регионе продолжают регистрироваться случаи с подозрением на корь.

По ее словам, все ранее заболевшие уже выздоровели, а контактировавшие с ними граждане находятся под наблюдением.

«Для них инкубационный период с момента выявления очага продлится до конца недели. Однако, если на протяжении следующих двух недель будут выявляться подозрения на заболевание корью, то инкубационный период будет продолжаться», - уточнила замминистра.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Городищенского района
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте