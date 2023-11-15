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Общество

В День призывника из Пензы в войска отправились более 100 новобранцев

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В среду, 15 ноября, в День призывника, на областном сборном пункте торжественно проводили в ряды Вооруженных сил более ста новобранцев.

Как рассказал военком Пензенской области Андрей Сурков, призывники отправляются в воздушно-десантные, сухопутные войска и Нацгвардию. В основном они будут служить в Центральном военном округе.

Под звуки военного оркестра состоялось торжественное построение. Военный комиссар напутствовал призывников и призвал их с честью нести звание российского военнослужащего.

На торжественном построении были возложены цветы к стелам с именами пензенцев - Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

На сборный пункт приехали многие родители. Некоторые женщины, увидев сыновей на построении в военной форме, не могли сдержать слез.

Молодых солдат благословил священнослужитель, а затем всех пригласили отведать гречневую кашу с тушенкой и сладкий чай.

Перед призывниками выступил министр общественной безопасности региона Василий Ложкин.

«Служба легкой не бывает, трудности у вас будут. Но они закаляют и сплачивают. И вы, юнцы, стоящие в строю, через год станете мужчинами. У вас будет все - и радости, и слезы, и мозоли. И я очень желаю, чтобы вам попались требовательные, но заботливые командиры, которые за год службы сделают из вас хороших солдат», - отметил он.

Министр обратился к родным ребят: «Не волнуйтесь. В зону специальной военной операции отправляются только военнослужащие по контракту. Военнослужащие по призыву в эту зону не направляются».

В фойе сборного пункта, куда прошли призывники и гости, разместилась выставка оружия. А в актовом зале со сцены перед новобранцами и их родителями выступил ансамбль «Казачья застава».

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