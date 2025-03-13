Владимир Путин о 30-дневном перемирии: Мы - за, но есть нюансы

13.03.2025 | 19:22

Президент Владимир Путин рассказал о позиции России по поводу предложения о 30-дневном перемирии с Украиной.

«Мы - за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое - что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области?» - заявил он на пресс-конференции в четверг, 13 марта.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там [в Курской области] находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Непонятно», - высказал сомнения президент.

Он обозначил и другие проблемные моменты. По словам Владимира Путина, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос: а как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет?» - поинтересовался президент.

Владимир Путин добавил, что в России согласны с предложениями прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса.