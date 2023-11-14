Приведены три аргумента в пользу покупки квартиры до Нового года

14.11.2023 | 13:21

Вопрос, стоит ли покупать квартиру в конце уходящего года, является спорным. Многие при ответе на него руководствуются разными мотивами: желание начать новый год с «новой страницы», подготовка к праздникам и каникулам, оптимистичное ожидание снижения цен на недвижимость.

У тех, кто решится на покупку сейчас, есть несколько преимуществ.

Аргумент № 1 - цена ниже, чем в январе. В первую очередь покупатель обращает внимание на стоимость квартиры. Для многих этот фактор является решающим, а уже далее идут расчеты размера первоначального взноса, ежемесячного платежа по ипотеке.

Согласно данным Пензастата, цены на новостройки традиционно идут вверх после начала года. А в эти полтора месяца еще можно приобрести квартиры по старой стоимости, воспользовавшись выгодными акциями и предновогодними скидками.

«Ждать падения цен на новостройки очень оптимистично. По данным Пензастата, цена на квадрат первички в среднем ежегодно растет минимум на 10%. Это тренд, проверенный временем», – объяснила эксперт - ипотечный брокер Анна Баронина.

К тому же сложно прогнозировать, что будет с льготными программами ипотечного кредитования в 2024 году. Возможно, что уже 25 ноября внесут изменения в части ипотечного кредитования: повышение ставок по семейной ипотеке с 6 до 8% и ипотеки с государственной поддержкой с 8 до 10%.

Именно сейчас стоит воспользоваться выгодными предложениями от застройщика группы компаний «Территория жизни». В рамках акции «Новогоднее комбо» можно приобрести просторную квартиру с готовой отделкой Smart Pro и с привлекательным платежом и льготной ставкой по ипотеке от 16 839 рублей * в месяц.

«Если вы задумались о покупке квартиры в новостройке, то желательно оформить сделку сейчас. Традиционно цены на все виды недвижимости растут уже с начала года. Поэтому лучше поторопиться и оформить сделку на старых, более выгодных условиях. Как показывает практика, условия ипотечного кредитования редко изменяются в лучшую для покупателей сторону», - добавила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

При этом покупка квартиры осуществляется на старых условиях, с первоначальным взносом от 20% стоимости. Уже с 1 января 2024 года размер первоначального взноса составит 30%, - значит, придется копить от 300 до 500 тысяч рублей дополнительно. За два месяца найти такую сумму проблематично.

Аргумент № 2 - возможность провести праздники в новой квартире. Если смотреть на Новый год как на возможность перезапустить жизнь, начать что-то заново, то лучше оставить хлопоты в прошлом и оформить сделку по покупке квартиры уже сейчас.

Если покупать жилье в «Арбековской заставе», то есть возможность взять квартиру с готовой отделкой Smart Pro. Жилье готово к заселению, переехать можно сразу после получения ключей.

В квартире поклеены обои на флизелиновой основе под покраску (замена цветовой гаммы до 8 раз). На полу ламинат светлых тонов. Установлены прочные межкомнатные двери. Вся отделка квартиры выполнена в спокойных и светлых тонах.

Есть натяжные потолки с точечными светильниками. Санузел и ванная комната полностью укомплектованы сантехникой и санфаянсом. В комплекте - стиральная машина. В кухне уже стоит модуль с раковиной и смесителем. Качество можно оценить благодаря рум-туру.

После оформления сделки покупателю останется только доставить мебель и предметы быта - и можно готовиться к встрече 2024-го в новой квартире!

Аргумент № 3 - новогодние акции и предложения от застройщиков. Перед праздниками ГК «Территория жизни» предлагает воспользоваться «Новогодним комбо»**. В него входят следующие акции:

- «Добавим на первоначальный взнос». «Если у клиента не хватает на первоначальный взнос, то застройщик готов добавить недостающую сумму. Можете не копить, а купить недвижимость. Акция распространяется на готовые квартиры, как с предчистовой отделкой, так и с отделкой Smart Pro. Вы можете переехать сразу после получения ключей», - пояснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

- Дополнительная скидка до 5% на готовые квартиры (до 30 ноября). Распространяется на пул готовых квартир в «Доме у школы» и в 11-м строении в 7-м микрорайоне. Дополнительная выгода при покупке за наличный расчет - до 350 000 рублей.

- «Удвоение материнского капитала». В рамках семейной программы поддержки «Территория мам» предлагается выгодно вложить маткапитал, купив квартиру в жилых комплексах от «Территории жизни». Застройщик удваивает сумму выплаты, делая дополнительную скидку на квартиру в размере материнского капитала.

Жилой комплекс «Арбековская застава» - это самодостаточный и разумный город, который спланирован на принципах комфортной урбанистики. Здесь рядом есть школа, детские сады, спортивные объекты, магазины, центры развития, салоны красоты. Получается мини-город, в котором все в шаговой доступности. А скоро в ЖК появится пешеходная аллея, где будет несколько зон отдыха, амфитеатр с ротондой для выступлений, оборудование для катания на скейте и роликах, кафе. Проектировщик подумал и о зеленой зоне - на аллее высадят вязы, спиреи, ели. Объект станет местом притяжения не только жителей района, но и всей Пензы.

Сейчас event-команда «Территории жизни» уже готовит праздничную новогоднюю программу для всей семьи. А значит, можно весело провести выходные в новом красивом микрорайоне.

Подробности об условиях других акций - на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов. Адреса: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

Интересующие вопросы можно задать менеджеру по телефону 203-000.

* Расчет произведен для квартиры площадью 54,7 кв. м, расположенной по адресу: ул. Генерала Глазунова, 6.

** Название рекламной акции - «Новогоднее комбо на готовые квартиры». Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка - гражданина РФ, рожденного с 01.01.2018 по 31.12.2023, либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023. Предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20,1%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке 5,1% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Полная стоимость кредита (ПСК) - от 5,1% до 6,655%.

«Добавим на первоначальный взнос» - при условии оформления квартиры в ипотеку 5,1% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик, по индивидуальному согласованию, предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке.

«Удвоим материнский капитал» - предоставляется дополнительная скидка (0,5 коэффициент) от размера материнского капитала. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке 2-комнатной квартиры, расположенной в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (2-й этап строительства введен в эксплуатацию).

В рамках акции «Квартира дня» предоставляется дополнительная скидка 5% на пул 3-комнатных квартир, расположенных в 11-м строении по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (2-й этап строительства введен в эксплуатацию). Количество квартир ограничено.

Акция «Новогоднее комбо» распространяется на квартиры в 11-м и 12-м строениях ЖК «Лугометрия»; 11-м строении в 6-м микрорайоне и 11-м строении в 7-м микрорайоне ЖК «Арбековская застава».

Подробности по телефону 8(8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф. Условия действительны до 30.11.2023. Список строений, на которые распространяется программа, уточняйте у представителей застройщика.

Реклама. Заказчик - ООО «КМ». ИНН: 5837084083. Erid: LdtCKhc78