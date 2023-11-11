Жителям Зари придется ждать уборки мусорной горы до следующей недели

Свалка, в которую превратилась контейнерная площадка в пензенском микрорайоне Заря, - дело рук местных жителей. Это объяснили в администрации Октябрьского района.
На гору отходов жители Зари жалуются не первый день.
«Сейчас дошла мусор выкинуть, смотрю, мусоровоз стоит. Но он ничего не забрал и уехал, видимо обалдел от объема: мусор занял полдороги», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» местная жительница вечером в четверг, 9 ноября. На следующий день она специально сфотографировала гору отходов и прислала снимок в редакцию.
«Администрацией Октябрьского района еженедельно проводятся работы по вывозу мусора с территории контейнерной площадки по улице Новоселов, 48а. К сожалению, жители микрорайона используют контейнерную площадку не по назначению - вывозят строительный мусор, порубочные остатки, тем самым нарушая действующее законодательство», - говорится в объяснении феномена мусорной горы.
С сентября по ноябрь 2023 года административная комиссия уже рассмотрела 7 материалов по этому вопросу и наложила штрафы общей суммой 6 тысяч рублей.
«С 13 по 19 ноября запланированы работы по вывозу мусора с территории контейнерной площадки на улице Новоселов, 48а», - пообещали горожанам.
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