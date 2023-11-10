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Общество

В Пензенской области 2 человека из 9 выжили, попав под поезд

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В Пензенской области рост количества ЧП с пешеходами на железнодорожных путях вызывает беспокойство работников куйбышевской магистрали. С начала года под поезд попали 9 человек, 7 из них погибли.

За аналогичный период 2022-го было зарегистрировано 7 фактов травмирования людей, все - смертельные.

«Главной причиной несчастных случаев по-прежнему остается нарушение гражданами правил безопасности на транспорте», - подчеркнула пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

В Пензе пешеходам неоднократно напоминали, что пересекать пути в неположенных местах смертельно опасно; устанавливались предупреждающие таблички и ограждения. Но люди зачастую продолжают ходить там, где привыкли.

В 2019 году на станции Арбеково пензенцы ломали забор, чтобы сократить путь через рельсы. А в 2022-м люди по той же причине перепрыгивали бетонные блоки, установленные на улице Ухтомского.

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