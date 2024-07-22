После ДТП в Сердобском районе скончался еще 1 человек

ДТП в Сердобском районе унесло жизнь еще одного человека. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. Авария случилась в 19:20 19 июля на 5-м километре дороги Сердобск - Куракино.
Столкнулись «Нива-Шевроле» с 35-летним водителем и «Лада-Гранта», которой управлял 27-летний мужчина. После удара «Нива» оказалась в кювете и опрокинулась.
31-летняя пассажирка «Нивы» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Обоих автомобилистов, а также троих детей и 37-летнюю женщину из «Нивы-Шевроле» госпитализировали.
Позднее стало известно, что водитель «Гранты» умер в больнице.
«По данному факту проводится проверка», - уточнили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.
Как сообщалось ранее, следователями возбуждено уголовное дело.