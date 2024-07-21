В Пензенской области растет коэффициент смертности

21.07.2024 | 11:19

В мае в Пензенской области умерли 1 736 человек. Это на 134 больше, чем за тот же месяц 2023-го (1 602). Такую информацию опубликовал Росстат.

В последний месяц весны в регионе родилось 669 малышей, что на 33 меньше, чем в соответствующий период 2023-го (702). В мае зарегистрировали 1 случай смерти ребенка до года (5 - за тот же месяц 2023-го).

Естественная убыль населения ускорилась и составила 1 067 человек (900 - за май 2023 года).

Всего за январь - май этого года в области скончались 8 483 человека (7 823 - за аналогичный период 2023-го), родилось 3 268 малышей (3 300).

Коэффициент рождаемости в регионе в мае остался на том же уровне, что и в прошлом году: 6,4 на 1 000 населения. Коэффициент смертности при этом вырос: последний показатель - 16,5, в мае 2023-го был 15,2.