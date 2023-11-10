В Пензе весь общественный транспорт еще не скоро будет ходить до 23:00

10.11.2023 | 07:39

Сообщение о планах продлить работу троллейбусов до 23:00 весьма заинтересовало жителя Пензы. Правда, он отнесся к информации с недоверием и попросил уточнить подробности.

«Хотелось бы знать, с какого числа, какого месяца и какого года троллейбусы начнут ездить до 23:00», - обратился он с вопросом в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Ответ дали в ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области».

Настойчивому пассажиру напомнили, что межмуниципальный троллейбусный маршрут № 105 уже работает до 23:00.

Троллейбус № 105 начал курсировать по маршруту «г. Пенза (Арбековская Застава) - с. Засечное (ул. Фонтанная) 25 октября. В перспективе - создание сети, соединяющей наиболее крупные районы областного центра и село Засечное.

«Новая маршрутная сеть Пензенской городской агломерации предполагает продление времени работы общественного транспорта по основным направлениям до 23:00. Срок реализации - 2 полугодие 2024 года», - уточнили в государственном казенном учреждении.