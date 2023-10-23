В 2024 году в Пензе изменят режим работы троллейбусов

23.10.2023 | 10:18

Пензенцы, жаловавшиеся на отсутствие троллейбусов на линии в вечернее время, наконец-то оказались услышаны.

«Люди просят, чтобы срок движения троллейбусов был продлен до 23:00, мы это решение принимаем», - заявил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 23 октября.

По его словам, уже в 2024 году троллейбусное движение в Пензе будет переведено на режим работы до 23:00.

Ранее глава региона анонсировал запуск нового троллейбусного маршрута, который по просьбам жителей областного центра пройдет через улицы Воронова и Кижеватова.

23-го числа был дан старт троллейбусному движению между Городом Спутником и Арбековом.