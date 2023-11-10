В Пензе появилась единая городская служба «Дети в семье»

В Пензе создали единую городскую службу «Дети в семье». Соответствующее постановление глава города Александр Басенко подписал 3 ноября.
Цель такой структуры - оперативное оказание комплекса мер поддержки детям от рождения до 4 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Служба будет функционировать на базе городского центра срочной социальной помощи населению.
На последней сессии регионального Заксобра 20 октября было принято решение о введении для семей участников специальной военной операции новой меры поддержки - услуги социальной няни.
Тогда уточнялось, что кратковременный присмотр специалиста за детьми позволит супругам бойцов на время оставить ребенка и заняться неотложными делами.
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