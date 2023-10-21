Семьям участников спецоперации помогут социальные няни

21.10.2023 | 10:43

В Пензенской области для семей участников специальной военной операции будет введена новая мера поддержки - услуги социальной няни.

Соответствующее изменение в региональный закон «О социальном обслуживании граждан в Пензенской области» внесли депутаты Заксобра в пятницу, 20 октября.

Кратковременный присмотр специалиста за детьми позволит супругам бойцов на время оставить ребенка и заняться неотложными делами.

«Чтобы организовать дополнительную социальную услугу, проанализирован и пересмотрен действующий перечень, оказываемый организациями социального обслуживания населения», - пояснили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Внедрять нововведение будет минтруд вместе с комплексными центрами соцобслуживания населения.