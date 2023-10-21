Семьям участников спецоперации помогут социальные няни

В Пензенской области для семей участников специальной военной операции будет введена новая мера поддержки - услуги социальной няни.
Соответствующее изменение в региональный закон «О социальном обслуживании граждан в Пензенской области» внесли депутаты Заксобра в пятницу, 20 октября.
Кратковременный присмотр специалиста за детьми позволит супругам бойцов на время оставить ребенка и заняться неотложными делами.
«Чтобы организовать дополнительную социальную услугу, проанализирован и пересмотрен действующий перечень, оказываемый организациями социального обслуживания населения», - пояснили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Внедрять нововведение будет минтруд вместе с комплексными центрами соцобслуживания населения.
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