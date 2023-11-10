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Общество

На первой коллегии ГК «ТНС энерго» подвели итоги за 9 месяцев

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9 и 10 ноября в Сочи проходит I профессиональная коллегия гарантирующих поставщиков, входящих в группу компаний «ТНС энерго», под руководством генерального директора Елены Стельновой.

В мероприятии принимают участие работники ПАО ГК «ТНС энерго», управляющие директора и специалисты десяти региональных энергосбытовых компаний, в том числе пензенской. Заседание коллегии посвящено подведению итогов деятельности холдинга за 9 месяцев 2023 года и определению первоочередных задач до конца текущего года и на 2024-й.

Как сообщила Елена Стельнова, все дочерние общества завершили отчетный период с положительным финансовым результатом. Чистая прибыль по отчетности РСБУ, без учета результатов переоценки акций, составила 3,8 млрд рублей.

Кроме того, руководитель холдинга подчеркнула, что сейчас все компании группы трудятся в уникальных условиях. Исполняя первоочередные обязательства перед потребителями, специалистам необходимо сохранять безопасность всех объектов цифровой инфраструктуры.

«ТНС энерго» - один из крупнейших в стране энергосбытовых холдингов, чья деятельность простирается от северо-запада России до теплых вод Черного моря. Мы завершили девять месяцев с хорошим результатом по всем направлениям деятельности. Однако впереди - закрытие года, всего два месяца отделяет нас от конечного результата. Перед нами стоит ряд важных задач.

В нашей компетенции находятся вопросы, которые имеют принципиальное значение для становления экономики и надежного функционирования энергосистемы регионов, а также имеют определяющее значение для комфортной жизни миллионов россиян», - подчеркнула Елена Стельнова.

При этом стратегические цели общества по наращиванию финансового и производственного результатов, улучшению и модернизации стандартов качества обслуживания потребителей остаются неизменными. Корректируются лишь методы их достижения, внедряются передовые цифровые разработки.

Участники коллегии обсудили новые вызовы, стоящие перед отраслью и требующие оперативного и эффективного реагирования. Компании «ТНС энерго» продолжат работу по оптимизации привычных систем и бизнес-процессов, направленных на развитие своего потенциала на рынке и решение главной задачи - обеспечение стабильного и надежного энергоснабжения регионов.

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