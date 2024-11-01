В праздники изменится график работы офисов «ТНС энерго Пенза»

01.11.2024 | 13:54

Гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе «ТНС энерго Пенза» проинформировал об изменении режима работы своих центров 1-4 ноября.

График работы центров обслуживания клиентов будет таким:

- 1 ноября - с 8:00 до 16:00;

- 2 ноября - с 8:00 до 13:15;

- 3-4 ноября - выходные дни.

График работы единого контактного центра:

- 1-2 ноября - с 9:00 до 18:00;

- 3-4 ноября - в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

Получить услуги компании также можно дистанционно, задав вопрос или направив необходимые документы гарантирующему поставщику следующими способами:

- на сайте «ТНС энерго Пенза» через сервис «Обращение в компанию»;

- в личном кабинете;

- через мобильное приложение.

Передать показания можно:

- на главной странице сайта penza.tns-e.ru;

- в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;

- по телефонам: 8 (8412) 32-96-61 и 8 (800) 350-66-34 - в автоматическом режиме.

Оплата счета за электроэнергию предусмотрена:

- банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения;

- через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

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