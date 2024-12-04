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Общество

Пензенцы могут изучить памятку по отключению электроэнергии

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Отключение света - ситуация одинаково неприятная как для клиента, так и для энергосбытовой компании. В «ТНС энерго Пенза» рассказали, из-за чего и как потребитель может лишиться электроэнергии, а также объяснили, что сделать, чтобы вернуть электричество в дом.

Так, «ТНС энерго Пенза» ограничивает подачу ресурса только в том случае, если клиент накопил задолженность, которая превышает сумму 2-месячного норматива потребления.

Например, норматив для семьи из 3 человек, проживающей в 2-комнатной квартире с газовой плитой, - 156кВт*ч. А 2-кратный норматив составляет 312 кВт*ч (156×2), что в перерасчете на тариф (4 руб. 61 коп. за 1 кВт*ч) - 1 438 руб. 32 коп. То есть даже небольшая сумма долга примерно в 1 500 руб. может стать причиной отключения. Именно поэтому энергетики рекомендуют платить за свет ежемесячно и полностью.

В любом случае перед отключением потребителю направляют уведомление. Такое предупреждение можно увидеть в нижнем блоке квитанции на оплату. С этого момента у потребителя есть 20 дней, чтобы целиком погасить задолженность. Если этого не происходит, компания вводит ограничение на потребление электричества.

Чтобы вернуть свет в дом или квартиру, необходимо закрыть долг и компенсировать расходы за отключение и возобновление электроэнергии - около 3 000 руб. Ресурс появится в течение 2 календарных дней после оплаты.

В «ТНС энерго Пенза» советуют вносить суммы за свет ежемесячно до 10-го числа. В противном случае отключение электроэнергии может перерасти в судебные разбирательства, арест имущества и банковских счетов.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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