Сетевое издание|18+|Среда|18 дек 2024|19:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«ТНС энерго Пенза» предлагает встретить 2025-й без долгов и пеней

Печать
Telegram

С приближением Нового года многие люди стремятся оставить позади все долги и заботы. В этом может помочь акция от «ТНС энерго Пенза» «В новый год - без долгов и пеней».

Условия просты. До 25 декабря нужно оплатить через Систему быстрых платежей (СБП):

- задолженность, указанную в квитанции за ноябрь 2024 года, без учета пени;

- потребление декабря по текущим показаниям счетчика электроэнергии.

Сверить задолженность и внести показания можно на сайте penza.tns-e.ru. Система рассчитает все сама, клиенту останется лишь подтвердить платеж.

Если нет возможности снять показания, то компания предлагает оплатить обязательный и рекомендуемый платежи по квитанции. Пени спишутся всем участникам акции.

Подробная информация об условиях представлена на официальном сайте «ТНС энерго Пенза».

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте