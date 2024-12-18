«ТНС энерго Пенза» предлагает встретить 2025-й без долгов и пеней

18.12.2024 | 18:36

С приближением Нового года многие люди стремятся оставить позади все долги и заботы. В этом может помочь акция от «ТНС энерго Пенза» «В новый год - без долгов и пеней».

Условия просты. До 25 декабря нужно оплатить через Систему быстрых платежей (СБП):

- задолженность, указанную в квитанции за ноябрь 2024 года, без учета пени;

- потребление декабря по текущим показаниям счетчика электроэнергии.

Сверить задолженность и внести показания можно на сайте penza.tns-e.ru. Система рассчитает все сама, клиенту останется лишь подтвердить платеж.

Если нет возможности снять показания, то компания предлагает оплатить обязательный и рекомендуемый платежи по квитанции. Пени спишутся всем участникам акции.

Подробная информация об условиях представлена на официальном сайте «ТНС энерго Пенза».

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».