На опорах ЛЭП в регионе выявляют незаконно размещенные линии связи

25.11.2024 | 09:51

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» проводит масштабную работу по выявлению линий связи сторонних лиц, незаконно появившихся на опорах линий электропередачи компании. К настоящему времени на территории региона размещение линий связи зафиксировано более чем на 152 тыс. опорах ЛЭП.

Установка оборудования на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещается без согласования с сетевой организацией.

Несанкционированное размещение оборудования на опорах ЛЭП абсолютно недопустимо. Самоуправство операторов связи может привести к повреждению линий электропередачи, затрудняет выполнение плановых ремонтных и экстренных аварийно-восстановительных работ. Как следствие, вероятны перебои в электроснабжении потребителей.

Кроме того, самовольный монтаж несет смертельную опасность для персонала компаний-нарушителей, поскольку в данном случае подвес линий связи осуществляется без отключения ЛЭП, т. е. под напряжением.

Энергетики вправе самостоятельно демонтировать незаконно размещенные линии связи.