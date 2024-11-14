Более 11 тысяч пензенцев могут остаться без света из-за долгов

14.11.2024 | 11:33

11,5 тыс. жителей Пензы и области рискуют остаться без света из-за долгов за электроэнергию и могут встретить зиму в темноте. В общей сложности они не доплатили энергетикам более 20 млн рублей. А в целом задолженность населения региона за потребленную электроэнергию достигла 386 млн.

Внезапное отключение света должникам не грозит. Сначала клиент получает уведомление о возможном прекращении подачи электроэнергии. Затем у него есть еще 20 дней, чтобы уплатить долг.

Многие сразу гасят задолженность. Но есть и такие, кто продолжает игнорировать просьбы и предупреждения. Именно они в конечном итоге будут платить больше, иногда даже в несколько раз. К основной неуплаченной сумме добавится порядка 3 000 рублей за отключение и подключение электричества.

Чтобы избежать лишения электроэнергии и дополнительных затрат, нужно просто ежемесячно и полностью оплачивать счета.

Наличие или отсутствие долга можно проверить на сайте компании penza.tns-e.ru по номеру лицевого счета или в личном кабинете. При наличии задолженности ее можно без комиссии погасить на том же сайте, в личном кабинете или мобильном приложении. Деньги сразу поступят на лицевой счет.

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