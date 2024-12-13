Более 40 пензенских компаний из-за долгов остались без электричества

13.12.2024 | 11:30

Долг предприятий Пензенской области перед энергетиками превысил 339 млн рублей.

Эффективная мера в работе с неплательщиками - принудительное взыскание долгов через суд. Вынужденная, но не менее эффективная - ограничение ресурса. С начала 2024 года с отключением за долги столкнулись 42 предприятия. Всего они недоплатили свыше 32 млн рублей.

Чтобы возобновить подачу электроэнергии, им пришлось не только принять меры по погашению долга, но и компенсировать стоимость ограничения/возобновления ресурса и прочие издержки.

В числе крупных должников за электроэнергию две компании: ООО «МВ-Cтрой» (1,4 млн рублей) и ООО «Каменский пивзавод» (9,8 млн).

«ТНС энерго Пенза» напоминает потребителям о необходимости выполнения условий договора и своевременной оплаты электроэнергии.

Нарушение договорных обязательств может привести к неприятным последствиям - от отключения света до судебных исков и даже уголовной ответственности.

За 11 месяцев энергетики взыскали 43 млн рублей с неплательщиков в счет погашения долга.

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