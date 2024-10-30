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Общество

Провода, фонари и счетчики: названы зоны ответственности за освещение

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«ТНС энерго Пенза» в качестве гарантирующего поставщика является для жителей Пензенской области связующим звеном между потребителями и другими энергетическими организациями - сетями или генерацией.

В компании рассказали, куда обращаться, если замигала лампочка, в квартире внезапно стало темно или погас уличный фонарь, освещавший дорогу к дому.

Если произошло аварийное отключение, накренилась опора рядом или оборваны провода, следует позвонить на горячую линию сетевой компании:

- в Пензе - АО «Пензенская горэлектросеть» по телефону (8412) 23-15-90;

- в Кузнецке - АО «Горэлектросеть» по телефону 8 (800) 201-82-65;

- в районах области - филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» по телефону 8 (800) 220-0-220;

- также можно обратиться в аварийную службу своего района, номер телефона указан в квитанции.

Отключение электричества может быть плановым в связи с проведением работ по реконструкции и обновлению электросетей. С графиком плановых отключений можно ознакомиться на сайте сетевой компании или районной администрации.

Если свет отключили из-за задолженности, то необходимо уплатить долг и расходы на ограничение/возобновление ресурса, а затем сообщить об оплате в «ТНС энерго Пенза» по телефону 8 (8412) 32-96-61. Чек следует прислать на электронную почту oplata@penza.tns-e.ru. Уточнить, не накопился ли долг, можно на сайте по ссылке.

Если скачет напряжение и вдруг замигали лампочки, нужно позвонить в сетевую компанию, к сетям которой подключен дом. Жители многоквартирных домов могут обратиться в свою управляющую компанию.

Если в частном доме сломался счетчик или от него нет пульта, нужно обратиться в сетевую организацию.

При неисправности фонарей уличного освещения следует обращаться в администрацию населенного пункта.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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