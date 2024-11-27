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Общество

Пензенцы смогут сэкономить на счетах за электроэнергию

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Клиенты «ТНС энерго Пенза» могут платить за свет через Систему быстрых платежей (СБП) на сайте, в личном кабинете или мобильном приложении. Это не только легко и быстро, но и экономично.

При оплате счета за ноябрь (без пени) и рекомендуемого платежа за декабрь через СБП спишутся пени. Выгодное предложение действует только до 25 декабря 2024 года.

Такие условия предусмотрены акцией «В Новый год без долгов и пеней», принять участие в которой может каждый клиент компании «ТНС энерго Пенза». Самое главное - не числиться в должниках.

Узнать размер задолженности и пени можно на сайте penza.tns-e.ru, там же - оплатить электроэнергию и узнать сумму рекомендуемого платежа, система рассчитает ее автоматически. Клиенту нужно только знать лицевой счет.

С положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте «ТНС энерго Пенза».

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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