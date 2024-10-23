Потребители выбирают прямые договоры с «ТНС энерго Пенза»

23.10.2024 | 17:20

Все больше жителей Пензенской области выбирают прямые договоры с гарантирующим поставщиком электроэнергии. Количество таких потребителей «ТНС энерго Пенза» растет непрерывно. Только в 2024 году оно увеличилось почти на 15 тыс. человек.

Большая часть клиентов, которые перешли на прямые расчеты с компанией, проживает в многоквартирных домах. За 9 месяцев такой выбор сделали свыше 14,5 тыс. человек. Одни сами предпочли прямые расчеты на общем собрании собственников, другие перешли на обслуживание гарантирующим поставщиком из-за накопленных управляющими компаниями задолженностей.

Активно ведется работа и с садоводами. Многие из них выбирают прямую оплату сразу целыми товариществами: без посредника надежнее.

Дополнительную прозрачность такому взаимодействию придают электронные сервисы, доступные клиентам «ТНС энерго». В личном кабинете можно видеть все расчеты и контролировать состояние лицевого счета в целом.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».