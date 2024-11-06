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Общество

«ТНС энерго Пенза»: купив жилье, надо переоформить лицевой счет

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Тем, кто купил или получил в дар квартиру/дом, важно не забыть сообщить в «ТНС энерго Пенза» об изменениях, чтобы не расплачиваться за прежнего владельца.

Долги за коммунальные услуги числятся за конкретным собственником, а не за жилым помещением. Поэтому, чтобы не обнаружить себя в числе должников, необходимо переоформить лицевой счет сразу после регистрации собственности.

Сделать это можно, не посещая офис, - на официальном сайте «ТНС энерго Пенза». Достаточно направить электронное обращение, прикрепив данные паспорта нового владельца и копию документа о праве собственности (выписка из ЕГРН).

За 10 месяцев 2024 года более 1,5 тысячи клиентов «ТНС энерго Пенза» переоформили лицевые счета на себя именно дистанционным способом (онлайн).

После подачи заявки специалисты энергосбытовой компании обновят данные о владельце и количестве проживающих, а изменения отобразятся в квитанции. Уведомление о завершении переоформления придет на электронную почту клиента.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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