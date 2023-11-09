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Общество

В пензенских клиниках готовятся исключить аборт из перечня услуг

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В России частные клиники начали исключать искусственное прерывание беременности из перечня услуг. Так, теперь нельзя будет сделать аборт в коммерческих медицинских организациях Крыма.

По словам зампредседателя Госдумы РФ Анны Кузнецовой, которые приводит «Парламентская газета», вопрос такого запрета обсуждается во многих регионах, в том числе с частными клиниками Пензенской области.

Кузнецова отметила, что существует риск неисполнения коммерческой медициной всех норм законодательства.

«Слабо верится, что эти структуры исполняют все нормы закона, которые сегодня введены, особенно те, где имеется лишь одна лицензия на аборт», - заявила она.

Подобный запрет готовятся ввести и в соседней с Пензенской областью Мордовии.

Известно, что в регионе действует один из самых долгосрочных в стране проектов по выводу абортов из перечня услуг, предоставляемых частными медицинскими организациями. С 2012 года они стали сотрудничать с государственными женскими консультациями, поэтому пензячки, решившие прервать беременность, обязательно посещают медико-социальный кабинет перед процедурой.

Аборт в России входит в систему ОМС, его можно сделать легально и бесплатно на сроке до 12 недель или же более позднем - по медицинским показаниям. Сейчас в Госдуме РФ активно обсуждается вопрос передачи этой сферы целиком под контроль государства.

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