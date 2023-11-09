В Пензе студент перешел из медиков в юристы и потерял 363 тыс. рублей

09.11.2023 | 12:45

Пензенский вуз через суд взыскал деньги со студента, решившего во время учебы сменить направление будущей деятельности.

В апреле 2019 года между Министерством здравоохранения Пензенской области и молодым человеком был заключен договор о целевом обучении за счет средств регионального бюджета. Студент обязался освоить программу «лечебное дело».

Однако на втором курсе студент решил, что его призвание - не возвращать людям здоровье, а вершить их судьбы. Он подал заявление и перешел на первый курс специальности «судебная и прокурорская деятельность».

Но будущий юрист не учел, что договор предусматривает трехлетнюю трудовую деятельность в соответствии с освоенной за бюджетные деньги программой. В случае нарушения этого условия студент обязан выплатить вузу, в котором обучался, штраф в размере бюджетных средств, направленных на его образование.

Вуз обратился с иском в суд, и тот взыскал с молодого человека 363 307 рублей и расходы по уплате государственной пошлины - 6 833 рублей.

«Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.