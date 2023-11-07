За неделю в Пензенской области умерли два пациента с коронавирусом

07.11.2023 | 11:51

В Пензенской области за неделю с 30 октября по 5 ноября подтвердилось 246 случаев коронавирусной инфекции. Это на 5 больше, чем за предыдущую неделю (241).

За данный период медики госпитализировали 71 пациента и выписали 204. Два человека, заразившихся COVID-19, скончались.

В целом, по официальным данным, показатель заболеваемости коронавирусом в стране увеличился на 31,7%. Возросло и количество госпитализаций - на 33,4%.

Известно, что в России сейчас распространяется штамм эрис, он более заразен, чем предыдущие, однако в большинстве случаев протекает легко. Типичные для него симптомы: насморк, кашель, иногда повышение температуры. Редко - потеря обоняния, вкуса, диспептические проявления.

В группе риска тяжелого течения остаются пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.